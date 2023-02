Hasta que no te digan gracias, esto continúa: "Potro" Gutiérrez

A-AA+

El final de la era de Raúl Gutiérrez con Cruz Azul tendrá que esperar, sin importar la dolorosa derrota ante los Diablos Rojos, el técnico cementero aseguró que cuenta con el respaldo de la directiva.

Gutiérrez, quien pese al descalabro ante Toluca acumula una efectividad del 47% con La Máquina, rechazó las versiones que lo ponen fuera de la institución.

"No he recibido ningún mensaje, hasta que no te digan gracias, esto sigue. Hemos hablado con la directiva y nos muestran esa confianza para salir de esta inercia", mencionó.

"El Potro", quien se dijo consciente del mal arranque del equipo en el Clausura 2023, agregó que buscará remediar la situación.

"Trabajamos para salir del mal momento, las formas en Cruz Azul son importantes y creo tenemos puntos a favor. Tenemos que mejorar la eficacia al frente".

Con el resultado negativo ante los escarlatas, Cruz Azul igualó el segundo peor arranque de torneo dentro de la Liga MX, sumando cinco juegos sin victoria. Números que no tenía desde el Apertura 2004.