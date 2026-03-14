Hawks vencen a Bucks y alcanzan novena victoria consecutiva

ATLANTA (AP) — CJ McCollum anotó 30 puntos, Jalen Johnson logró su 12.º triple-doble de la temporada y los Hawks de Atlanta vencieron a los Bucks de Milwaukee el sábado por 122-99 para sumar su novena victoria consecutiva.

Victoria novena consecutiva de Hawks sobre Bucks

Johnson terminó con 23 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, mientras Atlanta extendió la racha ganadora vigente más larga de la NBA. McCollum encestó siete triples y superó a Paul Pierce para colocarse en el 16.º puesto de la lista histórica, con 2.147.

Nickeil Alexander-Walker aportó 20 puntos para los Hawks, que se fueron al descanso arriba 60-52 tras una primera mitad con seis cambios de liderazgo y cuatro empates. Luego, los Hawks abrieron la diferencia en el tercer cuarto al superar a Milwaukee 35-26, con 11 puntos de McCollum.

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Ausencia de Giannis Antetokounmpo afecta a Bucks

Ryan Rollins anotó 22 puntos para los Bucks, que no contaron con Giannis Antetokounmpo después de que se torciera el tobillo izquierdo durante la derrota de Milwaukee 112-105 ante Miami el jueves. Kevin Porter Jr. sumó 18 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Dyson Daniels registró ocho puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y tres robos en su primer partido de regreso tras perderse uno por un esguince en un dedo del pie.