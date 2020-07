Hay incertidumbre total en selecciones de futbol

Aunque las Selecciones Nacionales trabajan a la distancia, desde la Mayor con Gerardo Martino hasta la Sub-15 con Christian Flores, la realidad es que competitivamente se está en el limbo, ya que no se sabe qué pasará con todos los torneos que se tenían en este año y el próximo.

Gerardo Torrado, director de deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, ha revelado que los técnicos de las selecciones, de la Sub-23 hacia abajo, además del sector femenil, realizan actualizaciones a la distancia, con exámenes programados sobre táctica, y otros aspectos "para que se esté listo cuando se dé el regreso", además de que habrá concentraciones virtuales con los seleccionados..., pero todo eso no compensa lo que en verdad se busca, competencia. ¿Qué va a pasar con todo lo pendiente?

Yon de Luisa, presidente de la FMF dijo en lo concerniente a la Mayor, que en dos semanas se tendrá resolución de parte de la FIFA y Concacaf sobre las eliminatorias mundialistas, que seguramente cambiarán de formato.

"En las próximas dos semanas la Concacaf determinará el proceso clasificatorio rumbo a Qatar (2022)", dijo el directivo en el programa Juego Limpio.

"Había un proceso basado en el ranking FIFA, en el que las seis selecciones mejor colocadas entrarían al hexagonal, pero esto se vio afectado por la falta de Fechas FIFA de marzo y junio. Ahora se deberá definir cómo será la competencia, si será hexagonal o se mete un octagonal, u otro formato.

"Cuando pegó la pandemia había cinco selecciones clasificadas: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, sólo se tenía que definir el último lugar, ahora no sabemos qué pasará".

¿Y lo demás? De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, la Concacaf no ha refrenando a México como sede del preolímpico Sub-23, como estaba marcado, los rumores hablan de un cambio de sede, hacia Estados Unidos. En cuestión de jugadores, se respetará a los que ya estaban seleccionados para este evento, a pesar de que hayan sobrepasado ya los 23 años.

En la Sub-20, el Premundial que se iba a realizar en Honduras, de cara a la Copa del Mundo que se realizará en 2021 en Indonesia, está suspendido. El técnico es Raúl Chabrand.

En la Sub-17, el golpe es mucho más duro. El equipo en ese entonces dirigido por Marco Antonio Chima Ruiz, ya había ganado su boleto para la Copa del Mundo en Perú en 2021, pero ahora el problema es que el Chima dejó al combinado nacional para hacerse auxiliar en los Tigres, mientras la competencia a celebrarse en octubre de 2021, sigue en pie... Por ahora.

En las femeniles la situación es la misma. El premundial Sub-17 fue pospuesto y el Mundial Sub-20 corrió la misma suerte, sin fecha a futuro por confirmar.

En el limbo están las competencias en Selecciones Nacionales, todo por culpa del Covid-19, que no deja ver a presente, menos a futuro.



* EL PANORAMA

La Mayor. Gerardo Martino no sabe qué pasará con la eliminatoria, ni si se terminará la Liga de Naciones de la Concacaf.

Preolímpica. El torneo Sub-23, a desarrollarse en Guadalajara, se canceló. Ahora, no se sabe cuándo ni dónde se desarrollará.

La Sub-20. El equipo de Raúl Chabrand se iba a eliminar en el Premundial de Honduras en junio, que fue pospuesto.

La Sub-17. El Mini-Tri está clasificado para el Mundial de Perú 2021, pero ahora no tiene técnico. El Chima se fue a los Tigres.

Femeniles. Los Mundiales Sub-17 y Sub-20 fueron pospuestos. La 17 aún no se clasificaba, la 20 ya había ganado su lugar.