Hay que aceptar y esperar para reanudar: Vucetich

Víctor Manuel Vucetich, técnico del Querétaro, aceptó con resignación la cancelación del Clausura 2020, algo que se veía venir.

"Las circunstancias que se han presentado son especiales, y hay que aceptarlas, no hay otra manera. Hoy, pase lo que pase, lo más importante es la salud de todos, es lo que hay que tener como prioridad".

El llamado "Rey Midas" ahora tendrá que esperar a que el club comience la preparar el próximo torneo, lo que no será sencillo. "Ahora a esperar los tiempos, porque sin estos no sabemos cómo actuar en muchas cuestiones (pretemporada, contratación de jugadores). No sabemos cuándo comenzará el siguiente torneo, nada, no sabemos cómo actuar todavía".

Ahora los jugadores deberán seguir preparándose en casa: "Han estado trabajando por mucho tiempo así, realizando sesiones con el preparador físico, en eso no hay problema, lo que no sabemos es cuánto tiempo tengamos que mantenernos así. Hay que seguir esperando, hay que tener mucha más paciencia".

Rodrigo Ares de Parga, presidente deportivo del club, decidió no dar declaraciones al respecto.