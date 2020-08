"Hay que pensar en grande en la Europa League", dice Raúl Jiménez

Raúl Jiménez ya se vio. El centro delantero, que tuvo una gran temporada en la Liga Premier, ahora apunta a llegar lo más lejos posible en la Europa League, y para eso, dice: "Hay que pensar en grande".

Los Wolves se enfrentan el próximo jueves al recién coronado campeón griego, el Olympiacos, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, con la recompensa de un puesto en los cuartos de final contra el Roma o el Sevilla.

El equipo de Nuno Espirito Santo tiene la mínima ventaja gracias al gol a visitante de Pedro Neto en el empate a 1-1 en Grecia hace cinco meses, pero el tiempo no ha alterado las altas ambiciones de Jiménez, autor de 26 goles en lo que va del año futbolístico.

"Tenemos que pensar en grande. Si pensamos así - queremos estar en la final y ganarla, tenemos que ir con esa mentalidad y esfuerzo - podemos lograrlo", mencionó de entrada en entrevista dada al sitio oficial del cuadro inglés.

No hay motivos para ir "con la cabeza baja, no vamos a lograr nada. Todos nos conocemos; sabemos que somos un buen equipo que trabaja en conjunto. Tenemos que pensar en grande".

Y pensar en grande es ir lo más alto posible: "Después de que la Premier League terminó, tuvimos algunas sesiones de entrenamiento y estamos todos concentrados. Lo que queremos, va a ser difícil. Conocemos nuestros objetivos, queremos estar en Alemania durante las próximas dos semanas, después de este partido, pero tenemos que pensar partido a partido. Ahora, aquí en casa, tenemos que estar concentrados en este juego".