"He dado un gran salto, pero puedo dar más", dice la campeona olímpica Yulimar Rojas

La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, es consciente de que ha dado "un gran salto", pero asegura que puede "dar más", en vísperas de su participación en la reunión Athletissima de Lausana (Suiza), de la Diamond League.



"Después de los Juegos he seguido enfocada en los entrenamientos para dar lo mejor de mí, pero más que nada disfrutando de lo que queda de año. Sé que he dado un gran salto en los Juegos Olímpicos, pero puedo dar más de lo que he dado hasta ahora", afirmó en la rueda de prensa oficial de los atletas participantes.

Yulimar promete "dar un buen espectáculo" a los aficionados que este jueves estarán presentes en el estadio de La Pontaise, más de 12.000.

En cuanto al resto de la temporada atlética, Yulimar Rojas confirmó que estará en Zúrich, en la final de la Diamond League, que se disputará los días 8 y 9 de septiembre próximo.

"Es importante para mí, deseo mucho conquistar este preciado premio y ser feliz saltando, amando esto, que es mi vida", concluyó.