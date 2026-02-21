Heat de Miami apalea a Hawks

ATLANTA.- Tyler Herro anotó 24 puntos en su regreso tras una lesión en una costilla y el Heat de Miami nunca estuvo en desventaja para vapulear el viernes 128-97 a los Hawks de Atlanta.

Bam Adebayo sumó 17 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias por Miami, y Norman Powell agregó 15 unidades en su primer partido desde que cumplió una participación inédita en el Juego de Estrellas.

Kel´el Ware aportó 14 puntos y 12 rebotes.

Jalen Johnson registró 16 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias por Atlanta, para su 11º triple-doble de la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Es la mayor cantidad en la historia de la franquicia en una sola campaña y lidera la Conferencia Este.

Onyeka Okongwu encabezó a Atlanta con 22 puntos. CJ McCollum aportó 20 desde la banca. Encestó cuatro triples.

Herro disputó su 12º partido de la temporada. Se perdió los 15 anteriores por una lesión en una costilla y regresó con un chaleco protector.

Entró desde la banca y no pareció estar limitado en absoluto, al anotar 16 puntos en la primera mitad. Herro también se ha perdido tiempo por lesiones de tobillo y en un dedo del pie.

El Heat ha ganado seis de siete como visitante.