Herrera busca darle solidez defensiva al América con el uruguayo Cáceres

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Miguel Herrera, entrenador del América mexicano, señaló este viernes que busca dar solidez defensiva a su equipo en el cierre del torneo Apertura 2020 con ayuda del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, quien se repuso de una lesión muscular.



"Recibimos goles por distracciones, pero el equipo recuperó para el partido de este sábado ante el Atlas a los defensas centrales (Cáceres y el argentino Emanuel Aguilera) y está más sólido, sabemos que podemos ganar y conseguir los últimos 9 puntos en disputa para pasar los 30", dijo Herrera en rueda de prensa.

Cáceres no juega desde la duodécima jornada del Apertura, cuando salió de cambio por una molestia muscular ante Cruz Azul.

El América ocupa la quinta posición del Apertura, suma 25 puntos y en la decimoquinta jornada del torneo recibe al Atlas, que marcha decimoquinto y aspira a amarrar un puesto entre el quinto y duodécimo para entrar a la fase de repesca.

"Después del partido que le hacemos al León (el pasado lunes), confirmé que el equipo puede aspirar a ser campeón. Debemos ser certeros y contundentes en el ataque y volver a ser sólidos atrás", remarcó quien fue seleccionador de México en el Mundial Brasil 2014.

Además de enfrentar al Atlas, el América será anfitrión en dos semanas ante los Tigres UANL, terceros en la tabla, y cerrarán la fase regular con una visita al Juárez FC, ubicado en el decimotercer sitio de la clasificación.

El América ha sufrido lesiones en el Apertura que generaron críticas por parte de sus aficionados al preparador físico Giber Becerra, pero para Herrera, las lesiones que se han dado son por falta de pretemporada.

"Las lesiones no pasan solo en América, sino en todos lados, los equipos en el mundo no pudimos hacer una buena base física, una buena pretemporada como estamos acostumbrados a hacer con 10 días de trabajo físico intenso, eso hace que te encuentres con lesiones por cansancio que no esperabas", añadió el técnico de 52 años.

Herrera reconoció que por la falta de trabajo físico en la pretemporada sus futbolistas toman más tiempo en recuperarse después de los partidos, pero negó que en el América haya más lesiones que en otros conjuntos.

"Comparamos nuestra situación con el resto de equipos del fútbol mexicano y estamos lejos de la media de lesiones, desgarres solo ha habido tres o cuatro. Tenemos que explicarles a los aficionados que son jugadores de alto rendimiento y su exigencia es al máximo", concluyó.