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Herrera vuelve a dirigir a la Selección

Por El Universal

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Herrera vuelve a dirigir a la Selección

México.- Para este 19 de abril en el estadio Banorte, las leyendas del futbol mexicano recibirán a las leyendas de Brasil, en un duelo que apelará a la nostalgia de miles de aficionados. En el caso del Tri, se anunció que Miguel ´Piojo´ Herrera será el encargado de dirigir a sus compatriotas, y hacerle frente a una plantilla con nombres como: Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Adriano, Lucio, entre otros.

Por su parte, el estratega del conjunto de leyendas de Brasil su será Jairzinho. Encargado de hacer jugar a cracks que supieron ser de los mejores del mundo en sus mejores días.

¿CUÁL ES EL EQUIPO DE MÉXICO PARA EL PARTIDO DE LEYENDAS?

Mediante una publicación en redes sociales, la Selección Nacional dio a conocer la lista de jugadores que representarán al país ante los sudamericanos.

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Oswaldo Sánchez, Jesús "Chuy" Corona, Miguel Layún, Ricardo Osorio, Rafael Márquez, Carlos Salcido, Javier "Maza" Rodríguez, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Pável Pardo, Braulio Luna, Ramón Morales, Adolfo "Bofo" Bautista, Oribe Peralta, Antonio Naelson "Sinha", Jared Borgetti, Francisco Palencia, Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves "Zague".

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