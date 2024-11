HH, multado y suspendido

México.- Aún no se sabe si Héctor Herrera continuará su carrera en la MLS, el futbol mexicano u otro lugar, pero mientras decide eso, ya trae multa y suspensión encima.

El Comité Disciplinario de la Mejor League Soccer castigo al volante mexicano con tres juegos de suspensión y una multa cuya cantidad no fue revelada, debido a los incidentes que protagonizó en el juego en el que su equipo el Houston Dynamo, fue eliminado de la temporada ante el Seattle Sounders.

En ese partido Héctor Herrera fue expulsado por escupirle al árbitro central, quien previamente lo había amonestado por una dura falta en media cancha.

Esto propició que, a los pocos días, directivos del Dynamo anunciaran que no renovarían el contrato del mundialista mexicano.

LAS SANCIONES QUE

rECIBIÓ HÉCTOR HERRERA

El Comité Disciplinario de la Major League Soccer (MLS) comunicó las sanciones al mexicano Héctor Herrera.

El Comité Disciplinario de MLS suspendió al mediocampista de Houston Dynamo FC. Héctor Herrera, por dos partidos adicionales (tres partidos en total) y lo multó con una cantidad no revelada por escupir a un oficial del partido bajo el Parámetro 2 del Comité Disciplinario en el minuto 65 del partido de Houston contra Seattle Sounders FC el 3 de noviembre.

“La tarjeta roja de Herrera y los dos partidos de suspensión adicionales se cumplirán en los tres próximos partidos de MLS”.

La multa al canterano de Pachuca fue por no abandonar el terreno de juego rápidamente... “El Comité Disciplinario de MLS ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Houston Dynamo FC Héctor Herrera por no abandonar el campo de manera oportuna en el minuto 66 del partido de Houston contra Seattle Sounders FC el 3 de noviembre”.