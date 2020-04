Hijo de Dr. Wagner Jr, campeón de parejas en Japón

Este fin de semana será inolvidable para el joven luchador mexicano, el Hijo de Dr. Wagner Jr., quien luego de ganar el torneo "Global Tag Team", ligó triunfos este domingo y aliado a René Duprée son los nuevos campeones de parejas de GHC, tras destronar a los nipones Naomichi Marufuji y Masaaki Mochizuki.

El Korakuen Hall de Tokio fue el escenario de la nueva victoria del joven enmascarado, experiencia que tras la victoria, compartió con el Universal Deportes vía telefónica.

"Ha sido el fin de semana más feliz en mi carrera, algo increíble para mi legado, estoy muy agradecido con la empresa, con mi compañero y conmigo mismo", resumió el enmascarado. Pese a los estragos físicos que le dejaron sendas batallas, el esteta termina esta gira con la satisfacción de haber hecho historia.

"Me deja mucho aprendizaje, siempre he estado solo pero esta vez con la pandemia fue aún más. Se recompensa con esta oportunidad de ganar dos trofeos tan grandes, un viaje único y el aprendizaje lo puedo resumir en valorar cada situación que nos da la vida".

Con mucho camino por recorrer en suelo mexicano para conseguir el mismo reconocimiento, el heredero de Dr. Wagner Jr. y Rossy Moreno, advierte. "Es un peldaño que me va a impulsar a muchas cosas, pero debo seguir trabajando y voy por más, para dar lo mejor de mi trabajo en todas partes y defender este doble legado que llevo".

Volver a Japón será imprescindible, un lugar con el que ya está ligado fuertemente. "Lo más que he estado en Japón han sido 40 días pero siento que con estos triunfos debo analizar permanecer un poco más. Por ahora regreso a México para estar con mi familia en momentos tan complicados y después lo analizaré con la empresa, para definir qué pasará en el futuro".