Hijo de Rey Mysterio tendrá una pelea callejera con Seth Rollins

Heredar el legado de Rey Mysterio sobre el ring se ha convertido en un reto durísimo para Dominik, quien ya recibió su primera paliza sobre el enlonado, cortesía de Seth Rollins, enemigo número uno de su padre y con quien se medirá en una lucha callejera, el próximo 23 de agosto en el evento SummerSlam, en el que será su estreno en la empresa WWE.

El cambio de estipulación de la batalla se dio apenas hace unas horas, pues hay que recordar que en la emisión del pasado episodio de "Monday Night Raw", se firmó el contrato del duelo, y aliado a su soberbia, Rollins le dio al joven la posibilidad de usar todo tipo de objetos en su primera cita oficial.

La rivalidad entre Rollins y la familia Mysterio arrastra varios episodios candentes desde hace meses. El estadounidense lastimó el ojo derecho de Rey el pasado 12 de mayo, dejándolo fuera de combate durante dos meses.

En su regreso a los cuadriláteros, el enmascarado aceptó el desafío de Rollins en "The Horror Show at Extreme Rules". Y Rollins le repitió la dosis a Mysterio en la batalla "Ojo por Ojo".

La afrenta más reciente sobre Dominik despertó el orgullo mexicano, y desde Gran Metalik, hasta Andrade, respaldaron al joven debutante de cara al futuro.

Hablando de mexicanos, Andrade y Ángel Garza, también aparecerán en SummerSlam en busca de arrebatar los cinturones de parejas de RAW, en poder de Angelo Dawkins y Montez Ford (The Street Profits).

Hasta ahora, la cartelera del próximo domingo incluye la lucha por el campeonato de WWE entre Drew McIntyre y Randy Orton; un encuentro por el cetro universal que ostenta Braun Strowman y que pondrá en juego con Bray Wyatt.

Las mujeres también tendrán una cita titular, cuando Sasha Banks ponga exponga el fajín de RAW ante la japonesa Asuka. Antes, Apollo Crews le dará una oportunidad por el título de Estados Unidos a MVP.