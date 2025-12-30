logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hilvanan Bucks triunfos seguidos

Liderados por Bobby Portis y Giannis Antetokounmpo vencen a los Hornets

Por AP

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Hilvanan Bucks triunfos seguidos

CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Bobby Portis encestó ocho de 12 desde el campo y anotó 25 puntos desde el banquillo, Giannis Antetokounmpo añadió 24 unidades y siete asistencias y los Bucks de Milwaukee derrotaron 123-113 a los Hornets de Charlotte la noche del lunes para conseguir victorias consecutivas por primera vez desde finales de octubre.

Myles Turner sumó 23 tantos y Kevin Porter Jr. terminó con 15 puntos y 11 asistencias para los Bucks, quienes ganaron juegos consecutivos por última vez del 28 al 30 de octubre, contra Nueva York y Golden State.

Brandon Miller tuvo 31 unidades y ocho rebotes y LaMelo Ball añadió 26 puntos para los Hornets, plagados de lesiones, quienes no lograron su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.

Milwaukee ganó a pesar de ser superado en rebotes 47-31 por los más pequeños Hornets.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Bucks estaban detrás 66-63 al medio tiempo antes de tomar el control en el tercer cuarto al superar a los Hornets 32-23. Charlotte se acercó a cinco puntos con tres minutos por jugar antes de que los Bucks aprovecharan su ventaja de tamaño y pasaran el balón a Turner y Antetokounmpo para canastas fáciles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada
Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada

Entrenador Andy Reid asegura su retorno con los Chiefs en la próxima temporada

SLP

AP

Conoce más sobre la extensa trayectoria de Andy Reid como entrenador en jefe de la NFL y sus logros con los Chiefs de Kansas City.

Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs
Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs

Texans de Houston sorprenden al llegar a playoffs

SLP

AP

Los Texans de Houston logran hazaña en la NFL al llegar a playoffs tras inicio 0-3

Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC
Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC

Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC

SLP

AP

Los Eagles de Filadelfia buscan asegurar su posición en los playoffs de la NFC antes del final de la temporada regular

Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026
Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026

Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026

SLP

El Universal

Descubre cuánto cuestan y dónde adquirir las placas conmemorativas del Mundial 2026 en la Ciudad de México