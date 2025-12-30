Hilvanan Bucks triunfos seguidos
Liderados por Bobby Portis y Giannis Antetokounmpo vencen a los Hornets
CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Bobby Portis encestó ocho de 12 desde el campo y anotó 25 puntos desde el banquillo, Giannis Antetokounmpo añadió 24 unidades y siete asistencias y los Bucks de Milwaukee derrotaron 123-113 a los Hornets de Charlotte la noche del lunes para conseguir victorias consecutivas por primera vez desde finales de octubre.
Myles Turner sumó 23 tantos y Kevin Porter Jr. terminó con 15 puntos y 11 asistencias para los Bucks, quienes ganaron juegos consecutivos por última vez del 28 al 30 de octubre, contra Nueva York y Golden State.
Brandon Miller tuvo 31 unidades y ocho rebotes y LaMelo Ball añadió 26 puntos para los Hornets, plagados de lesiones, quienes no lograron su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.
Milwaukee ganó a pesar de ser superado en rebotes 47-31 por los más pequeños Hornets.
Los Bucks estaban detrás 66-63 al medio tiempo antes de tomar el control en el tercer cuarto al superar a los Hornets 32-23. Charlotte se acercó a cinco puntos con tres minutos por jugar antes de que los Bucks aprovecharan su ventaja de tamaño y pasaran el balón a Turner y Antetokounmpo para canastas fáciles.
