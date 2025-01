Histórico regreso del LPGA a México

Para Gabriela López, es "un sueño hecho realidad" que el Ladies Professional Golf Association (LPGA) regrese a México. Una ausencia que duró ocho años por la percepción errónea que se tiene de este deporte, aseguró la golfista olímpica.

La última vez que el torneo femenil —uno de los más importantes a nivel mundial— visitó territorio nacional fue en un lejano 2017. Y este año, el campo de "El Camaleón" se convertirá en el hogar del Riviera Maya Open en Mayakoba; una fiesta donde la deportista olímpica será una de las protagonistas.

"Es muy importante tener una figura que se ve como tú. El hecho de tener una figura mexicana, como para mí —cuando era chiquita— era Lorena [Ochoa]. Y a esas niñas no les ha tocado ver a Lorena. Entonces, tengo la responsabilidad de acercarme a ellas y compartirles mi experiencia", platicó.

En cada palabra, Gaby tiene muy arraigado el sueño de convertirse en un referente para las infancias. De encaminarlas porque, en su momento, ella también fue una niña; persiguiendo a Lorena Ochoa en los campos de golf.

"Es un venue en el que tengo muchos recuerdos. Yo gané ahí de chiquita. El campo de golf es espectacular", se sinceró.

El Riviera Maya Open en Mayakoba se celebrará del 22 al 25 de mayo. Una semana antes del Abierto de los Estados Unidos Femenino, por lo que Gaby aprovechará para afinar detalles de juego, previo a disputar el "major".

México, única parada del tour en Latinoamérica

Bajo el imponente sol del Caribe mexicano, el campo de "El Camaleón" recibirá al Riviera Maya Open en Mayakoba. La única parada del tour en territorio latinoamericano.

Se espera la presencia de 144 golfistas, tres de ellas mexicanas; incluyendo a Gabriela López. Y dos tendrán pase directo a la competición.

"Me tocó traer la LPGA a México por primera vez. [...] Ahora la tenemos de regreso. Gaby, por supuesto, nos va a representar. Me llena de emoción porque es la única manera para inspirar a las nuevas generaciones", sentenció Lorena Ochoa.