Horario y dónde ver los partidos del Champions League

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó en la víspera del duelo contra el Shakhtar Donetsk, que la Liga de Campeones "la gana el mejor", sin ocultar que la última conquistada por los madridistas también generó sorpresa en ellos mismos por lo que fueron capaces de hacer en las remontadas sobre PSG, Chelsea y Manchester City.

Ancelotti salió así al paso de las declaraciones de Leo Messi y Xavi Hernández, que señalaron que la Liga de Campeones no siempre la gana el mejor equipo. "Siempre quiero ganar la Champions. La Liga es importante, pero ganar la Champions significa mucho. Es una competición de 38 partidos a una de muchos menos que tiene eliminatorias de 180 minutos donde los pequeños detalles son muy importantes. Y eso no es suerte o mala suerte", analizó el italiano.

Para defender su argumento, el técnico admitió el mal partido contra Osasuna. "Si digo que hemos tenido mala suerte contra Osasuna porque hemos fallado el penalti, significaría ocultar los problemas defensivos que tuvimos y quitar mérito del rival, a su buen partido", subrayó.

