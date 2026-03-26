Horarios y canales del repechaje mundialista en México

Este jueves arranca el Repechaje Intercontinental para definir dos boletos a la Copa del Mundo 2026. En Monterrey, Bolivia y Surinam se enfrentan en un partido que promete grandes emociones.

Por un lado, los sudamericanos contarán con el apoyo de miles de bolivianos que se han dado cita en la Sultana del Norte y que han manifestado su apoyo en las calles regiomontanas, mientras que en Surinam, confían en la calidad de su plantilla para dar la gran sorpresa.

Bolivia terminó en séptimo lugar en las Eliminatorias de Conmebol con 20 puntos, en una agónica definición en la última jornada donde dejaron en el camino a Venezuela. La Verde venció a Brasil en su última jornada y selló su boleto a Monterrey; ahora, deberá demostrar que fuera de casa también son una selección seria.

Por su parte, los caribeños ocuparon el segundo lugar del Grupo A, detrás de Panamá pero por encima de Guatemala, también en una agónica definición. Surinam jamás se ha clasificado a una Copa del Mundo, y de la mano de una generación de futbolistas que juegan todos en el continente europeo, sueñan con romper esa tendencia.

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A continuación, más detalles:

Bolivia vs Surinam

Jueves, 26 de marzo

Hora: 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: BBVA, Monterrey.

Transmisión: TUDN, FIFA+ y ViX.

Aparte, Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan hoy sobre la cancha del estadio Akron, con el único objetivo de superar el primer partido de la Repesca para estar más cerca de ser el invitado número 47 a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Nueva Caledonia vs Jamaica

Fecha: Jueves, 26 de marzo.

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: Akron.

Transmisión: TUDN/ViX Premium.

EN LA UEFA

A partir de las once de la mañana, el balón rodará en las "semifinales" del Repechaje de la UEFA. La Fecha FIFA de marzo atestiguará la pelea por cuatro boletos para formar parte de la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En las eliminatorias europeas, dieciséis selecciones —divididas en cuatro accesos— saltarán a las canchas para jugarse la vida: Italia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, Dinamarca, Irlanda, República Checa, Eslovaquia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia y Rumania.

Este jueves, 26 de marzo, la repesca europea tendrá los duelos de Turquía contra Rumania, Italia contra Irlanda del Norte, Dinamarca contra Macedonia del Norte, Gales contra Bosnia y Herzegovina, Ucrania contra Suecia, Polonia contra Albania, Eslovaquia contra Kosovo y República Checa contra Irlanda.

Cabe recordar que del Repechaje de la UEFA saldrá el último integrante del Grupo A en el Mundial de 2026, donde le esperan el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Este rival saldrá de la Ruta D. El último contrincante de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos podría ser Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Con el contexto presente, estos son los horarios y los canales de transmisión para ver el repechaje europeo, rumbo al Mundial de 2026 que empezará el próximo 11 de junio.