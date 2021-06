Horarios y dónde ver los octavos de final de la Euro 2020

Quedaron definidos los octavos de final de la Euro 2020 en donde habrá cruces muy emocionantes como el clásico entre Alemania e Inglaterra o el Bélgica vs Portugal. El camino al título comenzarán el próximo sábado 26 de junio hasta el martes 29. En el torneo participaron 24 selecciones, pero solamente 16 pudieron mantenerse en el camino.

Estos serán los partidos, sus horarios y dónde podrás disfrutarlos.

Sábado 26 de junio

Gales vs Dinamarca

Hora : 11:00 Horas

Dónde ver: Sky Sports y TUDN

Italia vs Austria

Hora: 14:00 horas

Dónde ver: Sky Sports

Domingo 27 de junio

Países Bajos vs República Checa

Hora: 11:00 horas

Dónde ver: Sky Sports y TUDN

Bélgica vs Portugal

Hora: 14:00 horas

Dónde ver: Sky Sports

Lunes 28 de junio

Croacia vs España

Hora: 11:00 horas

Dónde ver: Sky Sports

Francia vs Suiza

Horas: 14:00 horas

Dónde ver: Sky Sports

Martes 29 de junio

Inglaterra vs Alemania

Hora: 11:00 horas

Dónde ver: Sky Sports

Suecia vs Ucrania

Hora: 14:00 horas

Dónde ver: Sky Sports