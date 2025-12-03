Horarios y transmisiones en vivo de la Semana 14 de la NFL
Los Cowboys y Lions abren la semana con un duelo crucial. Descubre todos los enfrentamientos destacados que no te puedes perder.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Este jueves arranca la semana 14 de la NFL con el duelo entre los Cowboys de Dallas y los Lions de Detroit, ambos obligados a ganar si desean mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a playoffs.
Además del juego inaugural, la cartelera presenta partidos atractivos como el choque divisional entre los Steelers y los Ravens, el cruce entre Joe Burrow y Josh Allen en el Bengals vs Bills, el clásico entre Bears y Packers, que además pone en juego el liderato de la división y, los juegos estelares de domingo y lunes por la noche protagonizados por los Texans, Chiefs, Eagles y Chargers.
A continuación, les presentamos al información para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO la semana 14 de la NFL.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 14 DE LA NFL?
Jueves 4 de diciembre
Dallas Cowboys vs Detroit Lions - 19:15 horas por FOX Sports
Domingo 7 de diciembre
Seattle Seahawks vs Atlanta Falcons - 12:00 horas por NFL Game Pass
Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens - 12:00 horas por FOX Sports
Tennessee Titans vs Cleveland Browns - 12:00 horas por NFL Game Pass
Cincinnati Bengals vs Buffalo Bills - 12:00 horas por ViX
Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars - 12:00 horas por FOX Sports
Washington Commanders vs Minnesota Vikings - 12:00 horas por NFL Game Pass
Miami Dolphins vs New York Jets - 12:00 horas por NFL Game Pass
New Orleans Saints vs Tampa Bay Buccaneers - 12:00 horas por NFL Game Pass
Denver Broncos vs Las Vegas Raiders - 15:05 horas por FOX Sports
Los Ángeles Rams vs Arizona Cardinals - 15:25 horas por Canal Nueve
Chicago Bears vs Green Bay Packers - 15:25 horas por FOX Sports
Houston Texans vs Kansas City Chiefs - 19:20 horas por ESPN y Disney+



