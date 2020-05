Hoy jugaría Atlético de San Luis su último partido del Clausura

Si no se hubiera presentado la contingencia sanitaria por el COVID-19, hoy el cuadro del Atlético de San Luis jugaría su último partido del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, visitando al conjunto de los Xolos de Tijuana, en el marco de la décima séptima fecha.

Como se sabe, el pasado 14 de marzo, se llevó a cabo el último partido del actual campeonato para el cuadro rojiblanco, cuando recibieron la visita del cuadro de La Franja y con el cual perdieron con marcador de 0-1, en un duelo que se realizó a puerta cerrada.

Hasta esa fecha, el cuadro que dirige el técnico Guillermo Vázquez estaba ubicado en la décima tercera posición de la tabla, con una marca de 3 juegos ganados, 4 empatados y 3 perdidos, para sumar la cantidad de 13 unidades y estaba a un punto del octavo lugar que es el último que otorga boletos para la liguilla.

La escuadra del Atlético de San Luis en ese entonces había jugado como local 5 partidos de los cuales había ganado 2, empatado uno y perdido otros dos, mientras, que como visitantes sus números eran de una victoria, 3 empates y una derrota.

El cuadro colchonero potosino, había logrado victorias sobre Querétaro (1-0); León (3-1) y Cruz Azul (2-1), había empatado con Monterrey a dos goles, con Guadalajara también a 2 goles, con Necaxa a un tanto y con los Tigres de la UANL a cero tantos y finalmente las derrotas del cuadro tunero fueron ante Puebla (0-1), FC Juárez (0-3) y Pumas (0-4).

Pero lamentablemente se presentó está contingencia sanitaria, por lo que toda actividad deportiva, se tuvo que suspender y ya no se pudieron realizar el resto de los partidos de la temporada regular en la jornada 11, Atlético de San visitaría a Monarcas Morelia; luego en la jornada 12, Atlético de San Luis recibiría a Tuzos del Pachuca; en la décima tercera jornada recibiría a los Rojinegros del Atlas.

En la décima cuarta visitaría a Santos Laguna; en la décima quinta volvería a jugar de visitante enfrentando a las Águilas del América; en la jornada 16 el Atlético de San Luis jugaría su último partido como local recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca y este día, terminaría su temporada visitando a los Xolos de Tijuana, que hasta el día en que se tuvieron que suspender las actividades, estaba en el lugar 16 de la tabla con marca de 2 juegos ganados, 3 emparados y 5 perdidos para sumar 9 unidades.

En este momento, no se sabría si el Atlético de San Luis que dirige en su primera temporada Guillermo Vázquez, estaría calificado para la liguilla, muchos dirían que sí, otros que no, pero todo serían especulaciones, la verdad, nadie sabría qué hubiera pasado, si el torneo no se hubiera suspendido, por lo que al final, sólo usted amigo lector, tendría la última palabra.

Sin embargo, todo indica y de manera extraoficial, que este campeonato habrá de continuar en el mes de julio, por lo que habrá que esperar a lo que digan las autoridades correspondientes para saber si finalmente para ese mes se levanta la contingencia y vuelve a la actividad deportiva a todo el país.