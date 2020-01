Humilla Dep. Galván López a la Constructora Integra

Con un racimo de seis carreras en la cuarta entrada, la novena del Deportivo Galván López se encaminó a una victoria con pizarra de 12 carreras a 1, sobre la Constructora Integra, en partido del Grupo Especial de la Liga Minera de Beisbol.

El pitcher ganador fue Juan José Colunga con labor de 5 entradas, 3 hits, 19 bateadores, una carrera sucia, no dio bases y ponchó a 8, fue relevado por Emmanuel Saucedo; por su parte, el pitcher perdedor fue Rafael Rodríguez con 6 entradas, 13 imparables, 32 enemigos, 11 carreras, 8 limpias, no dio bases, no poncho, 1 wildpitch y 3 golpeados, lo relevo Fidencio Martínez.

Los mejores bateadores ganadores fueron Saúl Fraga Piña 4-3 dos dobles, David Acosta, Francisco Blas y Víctor Pérez Jr., 4-2 cada uno; por los perdedores Nicolás Martínez, Fidencio Martínez 3-1 y Fernando Vargas 2-1.

El umpire fue Felipe Muñoz y el anotador Salvador Rodríguez.

GANAN REFACCIONARIOS

Con pizarra de 10 carreras a 4, el equipo del Refaccionaria Medina superó a los Amigos de Azul, en donde el pitcher ganador fue Antonio Gallegos y el perdedor Davis Rojas Mata.