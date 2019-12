Ibargüen es duda para la vuelta América vs Rayados

Las Águilas retoman energías tras la derrota ante el Monterrey (2-1), en la final de ida del Apertura 2019; sin embargo, no se libran de las dudas por el atacante Andrés Ibargüen.

Antes de las 16:00 horas, los jugadores se reportaron a la práctica vespertina en Coapa, para alistar el duelo de vuelta del próximo domingo y, por tercera vez en esta Liguilla, ir por una remontada.

Algunos de los futbolistas arribaron al club en el autobús del equipo, mientras que otros lo hicieron en sus respectivos vehículos de lujo, como Ibargüen, quien no frenó la marcha de su Mustang ante el asedio de aficionados.

Ibargüen resultó con dolencias musculares, las cuales, no lo dejaron completar el choque ante los Rayados, este jueves por la noche.

La tarde de hoy viernes, el volante colombiano no trabajó al parejo de sus compañeros y fue el primero en dejar las instalaciones.

Pese a que no verá acción el domingo, en el estadio Azteca, Sebastián Córdova también reportó al entrenamiento, en el Nido. El joven mediocampista fue expulsado y tendrá que cumplir un partido de castigo, por "juego brusco grave".

Por su parte, Renato Ibarra se mostró optimista y sonriente al ser ovacionado por algunos aficionados, quienes le desearon buena suerte para reaparecer.

El volante ecuatoriano se limitó a levantar el pulgar, al ser cuestionado sobre su estado físico.

Los defensas Emanuel Aguilera y Paul Aguilar, además del atacante Nicolás Benedetti, también arribaron al Nido por separado y sin mediar palabra con la prensa.

Será mañana, en el Día de Medios de la Liga MX, que el técnico Miguel Herrera deje ver la disponibilidad de Ibargüen y quién sería el elegido para cubrir la ausencia de Córdova en la gran final.