Ibrahimovic explota contra equipo que quitó su estatua

Desde que compró acciones en el Hammarby sueco, Zlatan Ibrahimovic ha sido blanco de críticas entre los aficionados al Malmó, club en el que debutó como futbolista profesional y que representa el némesis de su reciente adquisición.

La molestia de los hinchas se manifestó por medio de actos vandálicos contra la estatua construida en honor al delantero. Estos tuvieron tal magnitud, que la pieza debió ser retirada hace algunas semanas y, por fin, Ibra habló al respecto.

"Me da pena. Quieren atención y que los medios escriban sobre ello, pero es algo de nivel de guardería. La estatua era lo que era, pero que la hayan derribado no significa que mi historia se caiga; perdurará para siempre", expuso.

Aunque parecía que su molestia sólo estaba dirigida a los seguidores, también tuvo palabras para su antiguo equipo, cuya administración ha externado su decepción por la "traición" del hijo pródigo.

"Deben asumir su responsabilidad, que hagan y crean lo que quieran. Hice lo que hice por el club aunque no me querían y me engañaron en mi primer contrato. Aun así los ayudé y les di más de 100 millones de coronas (10 millones de euros, por el traspaso al Ajax). He sido demasiado bueno", consideró el atacante de 38 años de edad.

En las últimas semanas, los rumores sobre un posible regreso al futbol de Suecia con el Hammarby han envuelto la figura de Zlatan, quien no descartó la opción en el mediano plazo. Primero, dijo, cumplirá su contrato con el Milan.