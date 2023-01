Ignacio Ambriz niega ser candidato para el Tricolor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- El banquillo de la Selección Mexicana no le causa ruido a Ignacio Ambriz, técnico de Toluca, quien rechazó la posibilidad de dirigir al Tricolor para la Copa del Mundo de 2026.

El estratega mexicano, quien fue uno de los candidatos aseguró que ningún integrante de la Federación Mexicana de Futbol lo buscó y eso lo hace enfocarse en la Liga MX.

"No (no hay acercamientos). No sabría decirte o contestar. Yo estoy enfocado en Toluca, estoy tranquilo, siempre es ilusionante que alguien te llame para ser candidato a selección", señaló en conferencia de prensa.

Ambriz, quien sumó un punto en su juego ante León, mostró su alegría por ver a Miguel Herrera y Jaime Lozano entre los favoritos, personas que merecen estar allí.

"Da gusto por Miguel, Jimmy, los tiempos de dios son perfectos y estoy feliz en Toluca", finalizó.