Igor Lichnovsky se despide; "Cruz Azul no me valoró", señala

Después de 10 días desde que se filtró su salida del Cruz Azul y dos de hacerse oficial, Igor Lichnovsky se despidió de La Máquina. "Si alguien se va de una empresa es porque no te valoró o algo hicieron mal para que te quieras ir", remató el chileno.

En un video publicado en redes sociales, el andino dijo adiós y explicó su motivo para firmar con el Al-Shabab Club, de Arabia Saudita. El defensa se basó en su creencia a Jesús como la razón por la de su marcha de la Ciudad de México.

"Si creen que el futbol, la Novena, es la solución o la felicidad que le hace falta a tu vida, te engañas. La Novena, o cualquier trofeo, es la consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti cada día", comentó el sudamericano, sobre el anhelo del club por reconquistar la Liga MX, título que no gana desde 1997.

"Siempre que hablé fue en un contexto determinado y el contexto va cambiando, y es una realidad. Me alegro que el contexto de hoy, con mis compañeros, staff y cuerpo técnico, está muy bien: nada les afecta en el campo y el objetivo lo tienen claro", continuó.

"En cuanto a mí, he dado lo mejor, lo máximo cuando jugaba, y también cuando no me tocó, eso es ser un profesional", explicó. El chileno se reunirá con Pedro Caixinha, timonel que lo llevó al Cruz Azul en 2018.