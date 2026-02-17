Ilusiona a Cruz Azul delantero nigeriano

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Ebere ya fue presentado como el segundo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026. En las instalaciones de La Cooperativa, el delantero nigeriano apareció sonriente y motivado. Desde el primer mensaje dejó clara su ambición de levantar la décima estrella con La Máquina.

"Estoy muy contento de estar en el equipo". Así arrancó su presentación el nuevo futbolista celeste, quien firmó contrato por tres años. Ebere entiende la exigencia que implica llegar a un club como Cruz Azul y no escondió su deseo de marcar diferencia desde este torneo.

El atacante reconoció que uno de sus primeros retos será la altura de México. "Yo me tengo que adaptar a la altura, solo he jugado una vez en la altura, en Bolivia, en Copa Libertadores, pero hace mucho tiempo que no. Tengo que estar mejorando en eso cada día para adaptarme bien".

El jugador de 27 años, también habló sobre la intensidad del futbol mexicano y la diferencia de otras ligas como la brasileña. "La diferencia es que estamos jugando en altura y que el futbol es intenso. Primero me tengo que adaptar a la altura y seguir la intensidad". Enfatizó que primero debe ponerse a punto y después explotar su mejor versión.

En lo futbolístico, dejó abierta la puerta a cualquier rol en el esquema de Nicolás Larcamón, no pone límites a ningún esquema. Su versatilidad le da opciones a un equipo que busca potencia en ataque "Me siento bien en esas posiciones (delantero y extremo), depende de la decisión del entrenador, donde él quiere aprovecharme".

Ebere ya tuvo minutos con el

equipo ante Toluca, Vancouver FC y Tigres, lo que aceleró su proceso de integración. "Como grupo, con director técnico y directores. Desde el primer día que llegué me recibieron muy feliz". La adaptación al vestidor parece avanzar sin problemas.