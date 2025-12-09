Impulsa Nembhard triunfo de Pacers

INDIANÁPOLIS.- Andrew Nembhard anotó 28 puntos y repartió un máximo de temporada de 12 asistencias y ayudó a Indiana a recuperar el control en el último cuarto mientras los Pacers vencieron 116-105 a los Kings de Sacramento el lunes por la noche.

Bennedict Mathurin agregó 25 unidades y Pascal Siakam anotó 23 para los Pacers, quienes igualaron su mejor marca de la temporada con su segunda victoria consecutiva y mejoraron a 6-18 en general. Indiana ha ganado cuatro de seis después de comenzar 2-16.

Russell Westbrook terminó con 24 tantos, 14 asistencias y 13 rebotes para los Kings en su cuarto triple-doble de esta temporada y el 207 de su carrera. DeMar DeRozan añadió 20 puntos y Zach LaVine tuvo 16.

Indiana estuvo en control gran parte del camino, extendiendo una ventaja de 66-51 al medio tiempo a 77-58 con una bandeja de Nembhard cuando quedaban ocho minutos y medio en el tercer cuarto. Pero los Kings utilizaron un período de 37 puntos para reducir la diferencia a 92-88 al entrar en el cuarto, luego realizaron una racha de 11-0 para abrir una ventaja de 101-97 con una canasta de Westbrook a mitad del período.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nembhard encestó un triple para detener la marea y Mathurin siguió con uno propio para poner a Indiana de nuevo en la cima con 103-101. Nembhard continuó con otro triple y una bandeja para extender la ventaja de los Pacers a 108-101.

Los Kings (6-18) venían de una victoria en Miami el sábado y estaban intentando ganar dos seguidos por segunda vez.