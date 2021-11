Inicia el GP México, con la oportunidad de "Checo" Pérez para subir al podio en casa

Mercedes acaparó la primera fila de la parrilla para el Gran Premio de México. El reto será mantener a raya a los potentes Red Bulls, incluido el de Max Verstappen a lo largo de las 71 vueltas el domingo.

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton aprovecharon lo que Verstappen calificó como una "terrible" clasificación de Red Bull el sábado para que Mercedes salió uno y dos por primera vez esta temporada.

Verstappen aventaja a Hamilton por 12 puntos a falta de cinco carreras en el mejor duelo de la Fórmula Uno en años.

"Es una sorpresa para nosotros vernos en la primera fila", admitió Hamilton. "Realmente no tengo una respuesta para eso, pero lo aceptaré. Realmente me encuentro agradecido de estar ahí arriba con Valtteri".

Fue una una verdadera sorpresa. La altitud de la Ciudad de México supuestamente iba a convertir al Autódromo Hermanos Rodríguez en territorio Red Bull. Verstappen y su compañero, el mexicano Sergio Pérez, se vieron fuertes en las prácticas y durante las primeras dos etapas de clasificación.

El propio Hamilton no parecía seguro de cómo Mercedes podría tener la ventaja el domingo.

Pero de lograr el triunfo, el piloto británico podría recortar la ventaja de Verstappen en la contienda por el campeonato.

Verstappen busca el primer título de la F1 en su carrera y Hamilton el octavo, lo que implantaría un nuevo récord, rebasando a Michael Schumacher.

Pérez iniciará cuarto, un decepcionante resultado en casa frente a una afición de 100 mil personas que lo vitorearon en cada vuelta. Pérez, el único piloto mexicano en la F1, es adorado en la Ciudad de México y se esperaba que tuviera una oportunidad realista de quedarse con la primera posición de salida e incluso un triunfo en la carrera.

Red Bull había enfrentado preguntas insistentes sobre si ordenaría que Pérez dejara pasar a Verstappen para que se llevara el triunfo y mejorara sus posibilidades de ser campeón, privando al mexicano de un triunfo en casa.

La estrategia prioritaria de la escudería será ahora encontrar la forma de pasar a Mercedes.

A la pregunta de si las conversaciones sobre el dominio de Red Bull motivaron a Mercedes, Bottas y Hamilton negaron que ello incidiera en la clasificación.

"Ni siquiera sabíamos que eso estaba sucediendo", advirtió Hamilton.

Verstappen atribuyó sus problemas en la clasificación a una mala gestión de los neumáticos en la última sesión y un incidente frente a él, cuando el Alpha Tauri de Yuki Tsunoda se salió de la pista e interfirió con Pérez.

Ello obligó a que el mexicano se abstuviera de tomar una curva y se saliera de la pista, cuando Verstappen se acercaba a toda velocidad.

"No sé que sucedió frente a mi. Sólo vi mucho polvo y creí que un auto había impactado", dijo Verstappen. "Me hice ligeramente hacia atrás. No hubo bandera amarilla entonces seguí avanzando, pero prácticamente estaba acabado".

Hamilton ha ganado siete títulos, incluyendo los últimos cuatro.

Verstappen busca su primer título. El holandés ganó en México en 2017 y 2018. Hamilton se lo llevó el año pasado..

La carrera se canceló en 2020 debido a la pandemia.