logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Inicia la emoción: Mazatlán vs Monterrey abre la Jornada 3 de la Liga MX

La emoción del fútbol mexicano continúa con los enfrentamientos de la Jornada 3 del Clausura 2026

Por El Universal

Enero 16, 2026 11:37 a.m.
A
Inicia la emoción: Mazatlán vs Monterrey abre la Jornada 3 de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- El Clausura 2026 no descansa, y luego de tan solo un día sin actividad, la Liga MX regresa este viernes 16 de enero en el estadio El Encanto, con un Mazatlán vs Monterrey para inaugurar la tercera jornada del certamen.

Esta misma fecha concluirá el domingo en el estado Hidalgo, cuando América visite a Pachuca. Entre medio, muchos partidos que prometen goles y emociones, en un torneo cuya Liguilla se verá afectada por el calendario del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 de la Liga MX?

Una buena noticia para los aficionados es que esta jornada tiene varios compromisos que se pueden ver de forma gratuita por televisión abierta. Y otros más, a través de las conocidas plataformas de streaming.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Viernes 16 de enero

· Mazatlán vs Monterrey | 21:00 horas | Canal 7, FOX y FOX One

Sábado 17 de enero

· Necaxa vs Atlas | 17:00 horas | Claro Sports

· Chivas vs Querétaro | 17:07 horas | Amazon Prime Video

· Tigres vs Toluca | 19:00 horas | Canal 7, FOX y FOX One;

· Cruz Azul vs Puebla | 21:05 horas | Las Estrellas, TUDN y ViX;

· Tijuana vs San Luis | 21:06 horas | FOX y FOX One

Domingo 18 de enero

· Pumas vs León | 12:00 horas | Las Estrellas, TUDN y ViX

· Santos vs Juárez | 17:00 horas | ViX;

· Pachuca vs América | 19:06 horas | FOX One

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inicia la emoción: Mazatlán vs Monterrey abre la Jornada 3 de la Liga MX
Inicia la emoción: Mazatlán vs Monterrey abre la Jornada 3 de la Liga MX

Inicia la emoción: Mazatlán vs Monterrey abre la Jornada 3 de la Liga MX

SLP

El Universal

La emoción del fútbol mexicano continúa con los enfrentamientos de la Jornada 3 del Clausura 2026

Cambia fecha del juego ADSL vs. Chivas
Cambia fecha del juego ADSL vs. Chivas

Cambia fecha del juego ADSL vs. Chivas

SLP

Romario Ventura

Se disputará el 31 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera (antes Alfonso Lastras)

Willi Castro y Rockies acuerdan dos años
Willi Castro y Rockies acuerdan dos años

Willi Castro y Rockies acuerdan dos años

SLP

AP

Héctor Herrera vuelve al Dynamo
Héctor Herrera vuelve al Dynamo

Héctor Herrera vuelve al Dynamo

SLP

El Universal

El mediocampista fue presentado junto a los otros refuerzos del cuadro de la MLS