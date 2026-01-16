Héctor Herrera vuelve al Dynamo

México.- El club Dynamo de Houston le brinda una nueva oportunidad al futbolista Héctor Herrera, quien salió del club en 2024 tras escupirle al árbitro Armando Villarreal en el partido de Playoffs frente al Sounders de Seattle en la MLS, una acción que dejó una mancha en su carrera.

Dentro de la baraja de razones para su regreso, la más importante para el mediocampista mexicano es poder limpiar su imagen, tras su último juego con el Dynamo.

"La historia entre el club y yo no había terminado de la mejor manera. Se quedaron con una impresión mía que no era yo, eso es una de las cosas que me motivó a regresar para poder cerrar bien este capítulo y obviamente quedarme muchos años para poder conquistar muchas cosas, porque es un club grande que merece estar en lo más alto de la MLS", aseguró.

Su salida del cuadro estadounidense lo llevó a convertirse en futbolista del Toluca, donde consiguió el bicampeonato, además de otros títulos. Este paso en México lo hizo adquirir una mentalidad ganadora, la cual busca transmitir a sus compañeros.

"[Regreso] con una mentalidad ganadora. Me fui un año a un equipo con el que, gracias a Dios, pudimos ganar todo y me gustaría traer esa mentalidad ganadora aquí y contagiar a todos. El sueño es siempre jugar, pero siempre para ganar".

Herrera reconoció que recibió ofertas de otros clubes. Aunque no mencionó de cuáles ni de qué ligas, confesó que incluían salarios más altos que el actual.

"Tenía muchas opciones en las que podía ganar más dinero, pero ese no es mi objetivo principal, este ha sido un club en el que me han recibido como en mi casa".

DESCARTA QUERER IR A OTRO MUNDIAL

Con 35 años y tres participaciones mundialistas, Héctor Herrera manifestó su desinterés por llegar a la Copa del Mundo de 2026 con México, al asegurar que no se encuentra entre sus prioridades para este año.

El mediocampista regresó al Dynamo, movimiento que, para algunos, se interpretó como la intención de sumar minutos para meterse en la competencia por un llamado al Tricolor, pero el jugador lo descartó.

"Yo no estoy en esa carrera [de llegar al Mundial]. El regreso es para poder mostrar realmente quién soy. No pienso ni sueño con llegar a un Mundial más", subrayó

Aunque el mexicano se muestra feliz por su regreso a la MLS e incluso coquetea con la idea de ponerle fin a su carrera defendiendo los colores del Dynamo, su gran objetivo es despedirse del futbol con Pachuca.

"Me encantaría hacer mis últimos años de carrera aquí [Dynamo de Houston], pero todo el mundo sabe que mi sueño es poder regresar a Pachuca por lo menos un año. Habría que hablar con Jesús [Martínez], porque creo que sigue enojado conmigo", finalizó el futbolista mexicano.