Inician entrega de kits para la Carrera Atlética Virtual San Luis 2020

Inicia la entrega de paquetes a los atletas que se registraron para la Primera Carrera Atlética Virtual San Luis 2020, la cual se está llevando a cabo bajo todas las medidas sanitarias.

Cerca de 300 paquetes comenzaron a entregarse en los domicilios de los inscritos, quienes podrán iniciar a partir de la semana entrante con sus respectivos trayectos de 5 o 10 kilómetros.

Cabe recordar que la carrera no es una competencia como tal, es más bien la posibilidad de incentivar a la ciudadanía a realizar activación física, en una modalidad distinta que intenta no exponer a los participantes, por lo que se pide que los recorridos se desarrollen en entornos que no generen ni aglomeraciones ni tampoco riesgo alguno.

Los paquetes que se entregan a domicilio contienen la playera del corredor, su respectivo número, así como un cilindro y productos de las firmas patrocinadoras del evento.

Los participantes deberán de comenzar sus recorridos, mismos que podrán hacer en una sola largada o bien, se podrán ir sumando kilómetros día a día, caminando, trotando o corriendo.

Se les solicita a los participantes, enviar dos fotografías y un clip de video (no máximo de 30 segundos) al siguiente número de WhatsApp: 4446022313 donde se recabarán las evidencias.