Inspiró Edin Džeko victoria de Bosnia

Con el brazo derecho fuertemente sujeto para proteger un hombro dañado, Edin Džeko levantó la mano izquierda, con el teléfono, para filmar las celebraciones nocturnas del equipo de Bosnia-Herzegovina tras vencer a Italia y clasificarse al Mundial.

El delantero talismánico de 40 años sonreía mientras encabezaba a sus compañeros cantando en la fiesta en el bar vestidos con camisetas blancas con el logotipo del Mundial de 2026.

Los goles y la inspiración de Džeko han ayudado a llevar a Bosnia a apenas su segundo Mundial como nación futbolística independiente desde que la antigua Yugoslavia se desintegró en guerras regionales durante su infancia.

Ahora, el jugador que tantas veces ha cargado al equipo sobre sus hombros enfrenta a una carrera contra el tiempo para recuperar el hombro antes de que el torneo comience dentro de 10 semanas.

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"Espero que no sea una lesión grave para Edin Džeko y que pueda estar con nosotros en el Mundial, porque no tiene mucho tiempo", indicó el entrenador de Bosnia, Sergej Barbarez.

Džeko se lesionó justo al final del empate 1-1 contra Italia y no pudo participar en la posterior tanda de penales, pero el hecho de que siguiera en el campo durante toda la prórroga fue una señal de su liderazgo. Con el último toque del partido, Džeko avanzaba con el balón hacia la mitad de Italia cuando fue derribado por una dura entrada de Davide Frattesi.

Džeko permaneció en el césped recibiendo atención por su hombro lesionado mientras sonaba el pitazo final y los equipos empezaban a prepararse para la tanda de penales. Goles, asistencias e inspiración

Los seis goles de Džeko en la eliminatoria, incluido el tanto del empate a los 86 minutos ante Gales en la semifinal del jueves pasado, llevaron a Bosnia a la final del repechaje. Y su fuerte disputa en un centro al segundo palo ayudó a dejar servido el balón para que Haris Tabakovic anulara la ventaja de la Italia con 10 hombres al 79 el martes.

Luego, sus compañeros más jóvenes tuvieron que tomar la posta y superar en la tanda al célebre arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

Bosnia acertó 4 de 4, mientras que dos italianos fallaron. Los dos últimos disparos del equipo fueron convertidos por Esmir Bajraktarevic, y por el adolescente Kerim Alajbegovic.

Los talentos de la nueva generación de Bosnia

La suma de las edades de Bajraktarevic y Alajbegovic es 39, un año menos que Džeko.

Alajbegovic, de 18 años, ni siquiera había nacido cuando Džeko debutó con la selección en julio de 2007 y comenzó una notable racha de anotaciones durante 20 años consecutivos para su país.

Džeko observó, con el hombro vendado, cómo el penal decisivo de Bajraktarevic se colaba por debajo de las manos de Donnarumma y desataba celebraciones desenfrenadas en el ruidoso e íntimo estadio Bilino Polje, en Zenica.

Tras nueve temporadas jugando en Italia, Džeko pasó un tiempo consolando a los jugadores derrotados, incluidos excompañeros en el Inter de Milán y la Roma.