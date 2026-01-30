Inter Miami suma a Germán Berterame a su plantilla

MIAMI (AP) — El Inter Miami fichó al delantero Germán Berterame para reforzar una zona de ataque que incluye a los astros Lionel Messi y Luis Suárez, anunció el viernes el club campeón de la MLS.

Berterame, nacido en Argentina y naturalizado mexicano, llega procedente del Monterrey de la Liga MX.

Quedó vinculado con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028-2029, con una opción de extender su contrato por un año.

Según versiones de prensa, Inter Miami habría desembolsado 15 millones de dólares por Berterame.

El atacante, de 27 años, ocupará una plaza de "jugador designado", una que permite a los clubes de la MLS tener más flexibilidad para contratar y mantener a estrellas sin exceder el límite salarial de la liga de Estados Unidos.

Berterame anotó 68 goles en 153 apariciones para los Rayados desde 2022. Marcó un gol al Inter Miami en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2024, serie ganado por el conjunto mexicano.

También ha jugado para San Lorenzo en Argentina y Atlético de San Luis en México. Ha disputado ocho partidos con la selección nacional de México hasta la fecha y podría ser parte de la selección que disputará el Mundial 2026.

Con Messi como baluarte, Inter Miami se consagró campeón de la MLS por primera vez. El equipo también alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, la fase de eliminación directa del Mundial de Clubes y la final de la Leagues Cup.

Inter Miami afronta la nueva temporada con la base del equipo que fue dirigido por el técnico argentino Javier Mascherano, con Messi, Suárez y el volante Rodrigo De Paul. Tras los retiros del centrocampista Sergio Busquets y el lateral izquierdo Jordi Alba, las Garzas incorporaron al arquero canadiense Dayne St. Clair, el lateral izquierdo español Sergio Reguilón, el central brasileño Michael y el volante de contención argentino David Ayala.

Messi, quien cumplirá 39 años en junio, también encara la defensa del título de la Copa Mundial con Argentina.