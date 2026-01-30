Definida, la final del Australian Open

Todo está definido. El próximo domingo 1 de febrero, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic definirán al campeón del Australian Open 2026, sobre la superficie dura de la Rod Laver Arena.

En el Melbourne Park de Victoria, se coronará un nuevo monarca luego del reinado de Jannik Sinner, quien se quedó a una victoria de conseguir el tricampeonato.

El tenista italiano ganó las dos últimas ediciones del primero de los cuatro Grand Slams que se disputa en la temporada y se quedó cerca de alcanzar su tercera final consecutiva.

Por tal motivo, el AO tendrá un nuevo campeón; el español y el serbio lucharán por conquistar su primer trofeo del año.

Carlos Alcaraz se instaló en la final tras superar a Alexander Zverev en una épica semifinal que duró cinco horas y media.

El murciano se impuso en cinco sets 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 a Sascha y disputará su primera final del Australian Open; es el único Major que le falta por ganar.

Por tal motivo, estará buscando conseguir el Career Gand Slam, aunque enfrente tendrá al que es considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

Además, accedió a su octava final de Grand Slams, con tan solo 22 años; alcanzando lo que hicieron Rafael Nadal y Bjorn Borg.

Por su parte, Novak Djokovic también tuvo que emplearse a fondo para vencer a Jannik Sinner, en la otra semifinal, que duró más de cuatro horas.

El serbio se llevó la batalla en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) y dejó en el camino al número dos del mundo y actual bicampeón del Abierto de Australia.

De esta manera, Nole tratará de conquistar su trofeo número 25 en la historia de los Majors y el número en Australia, siendo el tenista más ganador en la historia.

Incluso, el originario de Belgrado nunca ha perdido una final en Melbourne; ha ganado las 10 en las que ha participado (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2020, 2021 y 2023).

Cabe resaltar que, gracias a su triunfo sobre Jannik Sinner, Novak Djokovic asaltará el tercer puesto del Ranking de la ATP, que se actualizará un día después de la final del Abierto de Australia.

El serbio desbancará Alexander Zverev, quien caerá al cuarto sitio de la clasificación; Jannik Sinner se mantendrá en el segundo lugar y Carlos Alcaraz en lo más alto, aunque no se convierta en campeón.