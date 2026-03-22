Inter Milán empata 1-1 con Fiorentina y pierde terreno en Serie A

ROMA (AP) — El Inter de Milán llega cojeando al parón internacional con una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones que ha visto su ventaja en la Serie A reducida a seis puntos.

Inter Milán empata con Fiorentina y pierde ventaja en Serie A

Cher Ndour empujó un rebote al final del segundo tiempo para la Fiorentina, amenazada por el descenso, en un empate 1-1 con el Inter, de visita, el domingo.

Pio Esposito había adelantado al Inter con un cabezazo a menos de un minuto de iniciado el partido.

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El Inter quedó con seis puntos de ventaja sobre el AC Milan, segundo clasificado, que venció al Inter en un derbi hace dos semanas y derrotó al Torino el sábado; y con siete puntos por delante del Napoli, campeón defensor, que ganó en Cagliari el viernes para su cuarta victoria consecutiva.

Quedan ocho jornadas en la liga italiana.

La Fiorentina se colocó dos puntos por encima de la zona de descenso.

Como asegura último boleto a Liga de Campeones con goleada

Como toma control del último boleto a Liga de Campeones al golear el domingo 5-0 al Pisa, amenazado por el descenso, para sumar su quinta victoria consecutiva en la Serie A.

El triunfo dejó al club de Cesc Fàbregas con tres puntos de ventaja sobre la Juventus, quinta clasificada, que el sábado empató 1-1 con el Sassuolo.

Assane Diao, Anastasios Douvikas, Martin Baturina, Nico Paz y Máximo Perrone anotaron para los locales.

El 11mo gol de Douvikas en la temporada lo convirtió en el primer jugador del Como con esa cantidad en la máxima categoría desde que Giuseppe Baldini anotó 13 y Renato Cattaneo 11 en 1951-52.

La victoria del Como llegó tres días después de que uno de los propietarios del club, el magnate indonesio del tabaco Michael Bambang Hartono, muriera a los 86 años.

Hartono y su hermano, Roberto Budi Hartono, se hicieron cargo del Como en 2019, cuando el equipo jugaba en la cuarta división de Italia.

El Como regresó a la Serie A en 2024 por primera vez en más de dos décadas.

La Roma, sexta clasificada, venció 1-0 al Lecce, de visita, para igualar en puntos a la Juventus y cortar una racha de cinco partidos sin ganar que incluyó una derrota de eliminación ante el Bolonia en la Liga Europa el jueves.

Robinio Vaz ingresó desde el banquillo para cabecear su primer gol en la Serie A con la Roma al inicio de la segunda mitad tras su transferencia desde el Marsella en enero.

El fichaje de enero de la Lazio, Kenneth Taylor, anotó dos goles en la segunda mitad en la victoria 2-0 en Bolonia que permitió al club romano superar a los locales y colocarse en el octavo puesto.

Taylor, de 23 años, fue comprado por el club de Maurizio Sarri proveniente del Ajax por 17 millones de euros (20 millones de dólares).

El portero de la Lazio Edoardo Motta —que disputaba apenas su tercer partido de la Serie A— atajó un penal de Riccardo Orsolini al 51, con el marcador 0-0.

Fue la tercera victoria consecutiva de la Lazio.

Además, el Atalanta, séptimo clasificado, se recuperó de una derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich con una victoria 1-0 sobre el Hellas Verona gracias a la anotación de Davide Zappacosta antes del descanso.

El mediocampista Marten de Roon fue homenajeado antes del saque inicial al alcanzar un récord del club con su 436ta aparición con el Atalanta en todas las competiciones.