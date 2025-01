Invitan a gala atlética en honor a Federico Vera

La Asociación Máster de Atletismo de San Luis Potosí, A.C., en colaboración con MAS Atletismo, extiende una cálida invitación a atletas, aficionados y amantes del atletismo a participar en un evento especial para conmemorar la vida y legado de Federico Vera Fabregat, una figura destacada y un gran impulsor del atletismo en la comunidad potosina.

Detalles del evento: Fecha: sábado, 4 de enero de 2025. Hora: desde las 08:30 hrs. Lugar: Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CEDETAR), San Luis Potosí, S.L.P. Costo de inscripción: $100.00 MXN

El evento contará con las siguientes pruebas: 800 metros planos 1500 metros planos. Se competirá en las ramas varonil y femenil, con premios para los tres primeros lugares de cada categoría.

El evento está abierto para atletas máster y aficionados de todas las edades, divididos en las siguientes categorías: Sub 16, 14-15 años; Sub 18, 16-17 años; Sub 20, 18-19 años; Sub 23, 20-22 años; Libre: 23-29 años; Sub Máster, 30-34 años; Máster A, 35-39 años; Máster B, 40-49 años; Máster C, 50-59 años; Máster D, 60-69 años; Máster E: 70-79 años; Máster F, 80-89 años y Máster G: 90 años en adelante.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el día del evento, el 4 de enero de 2025. Puedes registrarte directamente en el CEDETAR desde las 07:30 hrs o a través de las redes sociales oficiales de la Asociación Máster de Atletismo.