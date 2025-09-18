Isaac del Toro competirá en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025
Isaac del Toro, destacado ciclista mexicano, representará a México en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las competencias no paran para Isaac del Toro, quien ahora estará compitiendo en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025. El ciclista mexicano formará parte de esta histórica competencia de la UCI, que por primera vez se celebra en África.
Del Toro llega a esta prueba tras haber conquistado tierras italianas en dos ocasiones seguidas, además de una extra hace un par de meses. El mexicano va a competir contra los mejores ciclistas del mundo en Kigali en la categoría elite.
En 2024, el ciclista azteca tuvo participación en esta competencia en la categoría Sub-23 en la prueba contrarreloj, donde terminó en el puesto número 16. De igual manera, compitió en ruta y ahí concluyó sexto, un resultado histórico para el ciclismo mexicano.
Hasta el momento, Del Toro suma un total de 16 victorias, en las que resaltan la Vuelta de Austria, la Vuelta a Asturias y una etapa en el Giro d'Italia. Sus últimos resultados lo colocan en la sexta posición del ranking de la especialidad.
Ruanda es conocida como "La Tierra de las Mil Colinas", una descripción que representa lo que le espera a Isaac del Toro y al resto de ciclistas durante esta competencia.
¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025?
La transmisión de este evento estará a cargo de Claro Sports, que en su canal de YouTube tendrá todas las etapas de la competencia.
Domingo 21 de septiembre | Contrarreloj Élite Varonil
México y Centroamérica: 05:30 horas
Panamá: 06:30 horas
República Dominicana: 07:30 horas
Lunes 22 de septiembre | Contrarreloj Sub 23 Varonil
México y Centroamérica: 05:15 horas
Panamá: 06:15 horas
República Dominicana: 07:15 horas
Viernes 26 de septiembre | Carrera en Ruta Sub 23 Varonil
México y Centroamérica: 03:45 horas
Panamá: 04:45 horas
República Dominicana: 05:45 horas
Domingo 28 de septiembre | Carrera en Ruta Élite Varonil
México y Centroamérica: 01:25 horas
Panamá: 02:25 horas
República Dominicana: 03:25 horas
