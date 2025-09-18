logo pulso
Busca Segam más dinero para 2026

Sonia Mendoza Díaz dijo confiar en los diputados

Por Rubén Pacheco

Septiembre 18, 2025 02:49 p.m.
A
Sonia Mendoza Díaz / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Para el ejercicio fiscal 2026, se espera que el Congreso del Estado pueda ampliar el paquete presupuestal del 2025, confió Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Refirió que este 2025 el Poder Legislativo asignó 15 millones de pesos, por lo cual, ya se trabaja en el proyecto del 2026, a fin de que las y los congresistas se sensibilicen con la agenda verde y amplíen dicho monto.

"Ojalá se incremente. Nosotros vamos a tirar alto. Ojalá que los diputados tomen conciencia de la agenda verde, que el tema de preservar los ecosistemas y despertar la conciencia de los ciudadanos para preservarlos, es un asunto de todos", comentó.

En entrevista, dijo que, entre los proyectos a desarrollar se encuentran: Proaire, solicitud de creación de planes de manejo de cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) y mejoras "concretas" para la medición de la calidad del aire.

Rubén Pacheco

Sonia Mendoza Díaz dijo confiar en los diputados

