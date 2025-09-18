Busca Segam más dinero para 2026

Para el ejercicio fiscal 2026, se espera que el Congreso del Estado pueda ampliar el paquete presupuestal del 2025, confió Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Refirió que este 2025 el Poder Legislativo asignó 15 millones de pesos, por lo cual, ya se trabaja en el proyecto del 2026, a fin de que las y los congresistas se sensibilicen con la agenda verde y amplíen dicho monto.

"Ojalá se incremente. Nosotros vamos a tirar alto. Ojalá que los diputados tomen conciencia de la agenda verde, que el tema de preservar los ecosistemas y despertar la conciencia de los ciudadanos para preservarlos, es un asunto de todos", comentó.

En entrevista, dijo que, entre los proyectos a desarrollar se encuentran: Proaire, solicitud de creación de planes de manejo de cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) y mejoras "concretas" para la medición de la calidad del aire.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí