Italia prohíbe ejercer a entrenadora de gimnasia rítmica acusada de maltrato

ROMA, Italia (EFE).- La Fiscalía de Brescia (norte) impuso este martes, como medida cautelar, la prohibición de ejercer como entrenadora en todo el territorio italiano a Stefania Fogliata, acusada de malos tratos, físicos y psicológicos, a ocho gimnastas de entre 10 y 14 años.



Fogliata, exgimnasta y entrendora de 30 años, está acusada de malos tratos y humillaciones con agravante debido a la corta edad de las gimnastas, en un caso que comenzó con la denuncia de una madre en el pasado mes de agosto.

La jueza de instrucción que lleva el caso calificó en la acusación la práctica de la entrenadora, que presuntamente comenzó en 2017, como un "goteo diario de insultos y humillaciones, a los que se sumó maltrato físico".

Además, según desvelaron los medios italianos, la acusada, obsesionada con el peso de sus alumnas, habría obligado a sus gimnastas a saltarse la comida y la escuela en alguna ocasión bajo amenaza de no tenerlas más en cuenta. También las humilló con motivo de su físico.

"No puedo verte con los tobillos grandes o el cuello grande, engordas demasiado. Un cerdo. Mira que ya no te tengo en cuenta más", fueron algunos de los comentarios, desvelados por la prensa.

La Fiscalía habló durante la investigación con más de 25 personas entre víctimas, testigos, padres de las gimnastas, compañeros de la instructora y algunos dirigentes de la Federación de Gimnasia de Italia.

El organismo se ha desmarcado totalmente de cualquier vínculo con la entrenadora: "La entrenadora no tiene contrato con la Federación y, por tanto, no es 'técnico federativo'. Es una entidad privada autónoma y no está bajo el control directo de la Federación".

Sin embargo, la Federación anunció que también tomará medidas cautelares contra Fogliata: "La fiscalía federal emitirá una medida cautelar contra la entrenadora. A la espera de un panorama completo de las investigaciones, también se evaluará la posición del club, tanto por responsabilidad objetiva como directa por no haber supervisado lo que se le hizo al entrenador. La Federación sigue ofreciendo su máxima colaboración a la Fiscalía de Brescia y a la Fiscalía de Monza y deposita su máxima confianza en la justicia ordinaria y deportiva".

La Policía estatal comenzó este martes con el registro del gimnasio de Calcinato (localidad de Brescia) en el que Fogliata entrenaba. Los agentes han requisado el ordenador y el teléfono móvil de la entrenadora en busca de más pruebas.

Es un nuevo caso de maltrato y humillaciones relacionado con la gimnasia italiana que, desde la denuncia el pasado mes de octubre de Nina Corradini, joven promesa de la selección italiana, se ha visto envuelta en una espiral de polémicas con nuevos relatos de diferentes gimnastas contando su mala experiencia en esta disciplina.