Iva Jovic da la sorpresa y elimina a J. Paolini

Por EFE

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
La estadounidense Iva Jovic dio la sorpresa en el torneo femenino del Abierto de Australia al eliminar a la italiana Jasmine Paolini, octava del mundo, por 6-2 y 7-6(3) y clasificarse, por primera vez en su carrera, para los octavos de final de un Grand Slam.

La primera victoria de la estadounidense sobre una ´top ten´ le supuso el pase una cuarta ronda de un major. Jovic, que acumula más victorias en lo que va de año que cualquier jugadora, diez partidos ganados y solo dos derrotas, tardó una hora y 48 minutos en ganar.

Jovic, que se impuso por primera vez en tres partidos a la italiana, que el pasado curso ganó los duelos en Indian Wells y el Abierto de Estados Unidos, jugará en octavos contra la azaja Yulia Putintseva que dejó fuera del torneo a la turca Zeynep Sonmez por 6-3,6-7(3) y 6-3.

SLP

Redacción

El auto de Cadillac será revelado el 8 de febrero durante el Super Bowl LX.

SLP

AP

Ferrari se prepara para dejar atrás un 2025 difícil con el SF-26

SLP

AP

Corentin Moutet desafía a Carlos Alcaraz con su habilidad en los drop shots.

SLP

Romario Ventura

Todo listo para la jornada boxística de este sábado en la Arena Potosí