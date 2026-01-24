Iva Jovic da la sorpresa y elimina a J. Paolini
La estadounidense Iva Jovic dio la sorpresa en el torneo femenino del Abierto de Australia al eliminar a la italiana Jasmine Paolini, octava del mundo, por 6-2 y 7-6(3) y clasificarse, por primera vez en su carrera, para los octavos de final de un Grand Slam.
La primera victoria de la estadounidense sobre una ´top ten´ le supuso el pase una cuarta ronda de un major. Jovic, que acumula más victorias en lo que va de año que cualquier jugadora, diez partidos ganados y solo dos derrotas, tardó una hora y 48 minutos en ganar.
Jovic, que se impuso por primera vez en tres partidos a la italiana, que el pasado curso ganó los duelos en Indian Wells y el Abierto de Estados Unidos, jugará en octavos contra la azaja Yulia Putintseva que dejó fuera del torneo a la turca Zeynep Sonmez por 6-3,6-7(3) y 6-3.
no te pierdas estas noticias
¿Cuándo presenta Cadillac el monoplaza de Checo?
Redacción
El auto de Cadillac será revelado el 8 de febrero durante el Super Bowl LX.
Ferrari 'más unido que nunca' mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil
AP
Ferrari se prepara para dejar atrás un 2025 difícil con el SF-26
Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia
AP
Corentin Moutet desafía a Carlos Alcaraz con su habilidad en los drop shots.