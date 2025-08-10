Iván Aguilar se corona con el oro en los Panamericanos Junior
Los Panamericanos Junior celebrados en Paraguay ven a Iván Aguilar Villegas como protagonista
CIUDAD DE MÉXIC (EL UNIVERSAL).- Este domingo, el mexicano Iván Aguilar Villegas conquistó el Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.
Iván marcó un tiempo de 1:16:53, haciéndose de la presea dorada. El podio quedó completado por Argentina y Brasil. Cuarenta y nueve segundos después del mexicano, Nicolás Reynoso firmó su resultado en 1:17:42, mientras que Eiki Yamauchi en 1:17:58.
A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se tomaron unos momentos para felicitar a Aguilar Villegas.
"¡Orgullo nacional sobre ruedas!", escribió el Comité en su cuenta de X.
El evento multideportivo, que este año tiene como hogar a Paraguay, terminará hasta el próximo sábado 23 de agosto.
El Universal
