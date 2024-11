Iván García se despide de los clavados

El clavadista y medallista olímpico, Iván García, cerró un capítulo de su historia: a través de sus redes sociales, anunció su retiro de la disciplina.

Iván, quien se coronó con la presea de plata en la competencia de clavados sincronizados que se celebró en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se despidió con la certeza de que "los sueños se cumplen".

"Tomé la decisión de retirarme de los clavados, de ponerle fin a esta etapa maravillosa de mi vida. Sin duda, es una decisión que me pone muy nostálgico: el recordar a ese Iván que llegó a la alberca de siete años con muchas ilusiones y muchos sueños. Hoy que me toca decir adiós, darme cuenta de que todos esos sueños e ilusiones las logré. Es algo de lo que estaré eternamente agradecido", platicó el atleta en un video que él mismo publicó en sus redes.

Para "El Pollo", los clavados significaron todo. En las plataformas se sintió feliz y entendido, y eso es algo que guardará en la memoria.

"Quiero agradecerles a las personas con las que competí, que me hicieron mucho mejor persona, mucho mejor rival y me siento muy orgulloso de la persona que soy. Gracias a todos ustedes por su muestra de cariño y apoyo. Mi sueño es ser medallista olímpico y hoy les digo con mucho orgullo que me retiro como un medallista olímpico y los sueños se hacen realidad", finalizó.

¿Quién es Iván García?

Iván García llegó a las albercas cuando tenía siete años. Y el resto es historia.

Oriundo de Guadalajara, "El Pollo" construyó una carrera internacional que lo llevó a formar parte de varias competiciones, entre las que destaca su participación en la justa de Londres 2012.

Ahí, consiguió la medalla de plata en los clavados sincronizados desde la plataforma de diez metros. Su compañero en la lucha por la presea fue Germán Sánchez.

También viajó, en representación de la delegación mexicana, a Río 2016 y Tokio 2020. Sumado a sus participaciones en Juegos Panamericanos.

Recientemente, Iván formó parte de la cobertura de París 2024, donde fue comentarista deportivo. En el presente, vive con su familia —un hogar que construyó con la también exclavadista olímpica, Paola Espinosa— en Guadalajara.