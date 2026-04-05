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Jackson Merrill impulsa victoria de Padres sobre Medias Rojas en Boston

San Diego remontó un déficit de cuatro carreras para imponerse a Medias Rojas en Fenway Park.

Por AP

Abril 05, 2026 07:29 p.m.
A
Jackson Merrill impulsa victoria de Padres sobre Medias Rojas en Boston

BOSTON (AP) — Jackson Merrill conectó tres imparables, incluido un jonrón solitario en la octava entrada que puso a los Padres al frente, y San Diego remontó un déficit de cuatro carreras para vencer el domingo 8-6 a los Medias Rojas de Boston que sufrieron su séptima derrota en ocho duelos.

Jackson Merrill jonrón decisivo para Padres

Manny Machado conectó un cuadrangular de tres anotaciones y el campocorto Xander Bogaerts también sumó tres hits por los Padres.

Los Medias Rojas anotaron cuatro en el tercer episodio, pero San Diego hizo tres en la parte alta de la cuarta después de que Machado dejó no pudo sorprender al corredor en la base, lo que dejó corredores en segunda y tercera. Machado bateó un su primer jonrón de la temporada en el quinto inning para que los Padres tomaran ventaja de 6-4.

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Rendimiento ofensivo de Medias Rojas y Padres

Boston empató en la séptima con un doble de dos carreras de Masataka Yoshida. Fue su tercer hit consecutivo después de comenzar la temporada de 0 en 10. El venezolano Wilyer Abreu también tuvo tres imparables por Boston.

El abridor de los Padres, Walker Buehler, fue retirado del juego con dos outs en la tercera entrada, en la que permitieron cuatro carreras. El venezolano Ranger Suárez fue retirado de su primera apertura por los Medias Rojas en Fenway Park después de permitir un sencillo abriendo la quinta.

Jeremiah Estrada (1-1) se acreditó la victoria tras lanzar una octava entrada perfecta. Mason Miller trabajó la novena para su cuarto salvamento.

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