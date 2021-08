Jaime Lozano se despide oficialmente de la Selección Mexicana Sub 23

Jaime Lozano renunció a continuar como director de la Selección Sub 23 de la Federación Mexicana de Futbol. En una conferencia de prensa presidida por Yon de Luisa, presidente de la FMF y Gerardo Torrado, director deportivo, Lozano dio las gracias por estar frente al proyecto, que culminó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpico de Tokio.

Lozano explicó el motivo de su salida: "Desde un inicio, en noviembre de 2019, hablamos muy claro, que este era un proceso olímpico, y veríamos cuál era la mejor decisión a tomar. Quiero buscar una nueva oportunidad, buscar con el cuerpo técnico ganar experiencia. No es un adiós sino un hasta luego. Quiero dirigir la Selección Mayor, y cuando sea candidato quiero estar bien preparado. Representar a mi país es lo mejor que me podía pasar".

Yon de Luisa destacó que "el ver un podio compartido con Brasil y España es un orgullo para el futbol mexicano y pone la muestra de donde deben estar todos nuestros representativos nacionales. Agradezco a la familia del futbol mexicano, a toda la estructura el apoyo que hubo ante esto. Jaime nos entrega estos logros: Tercer lugar en Maurice Revello. El bronce en Lima. El titulo preolímpico de Concacaf. Y la medalla de bronce en Tokio".

Gerardo Torrado mencionó que desde un inicio, "se pactó con Jimmy el estar unidos hasta este proyecto. No fue fácil. Por la pandemia se tuvieron que cambiar muchas cuestiones. Ahora vemos hacia el 2024".