logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

Cavaliers mejoran su récord contra Nets y cortan dos derrotas consecutivas.

Por AP

Marzo 01, 2026 06:38 p.m.
A
James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

NUEVA YORK (AP) — James Harden anotó 22 puntos tras volver a la alineación con un pulgar roto y los Cavaliers de Cleveland rompieron una racha de dos derrotas con una victoria el domingo 106-102 sobre los Nets de Brooklyn.

James Harden regresa con pulgar fracturado y aporta en victoria

Harden se perdió dos partidos después de fracturarse el pulgar a principios de la semana. Se recuperó y encestó 5 de 9 tiros de campo, 4 de 7 desde la línea de 3 puntos y 8 de 12 desde la línea de tiros libres, además tuvo nueve rebotes y ocho asistencias. Se lesionó en la victoria en casa el martes por 109-94 sobre Nueva York. Las radiografías del miércoles mostraron una fractura no desplazada de la falange distal. Los Clippers de Los Ángeles enviaron al veterano a Cleveland el 4 de febrero.

Desempeño destacado de jugadores clave en Cavaliers y Nets

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Jarrett Allen anotó 20 unidades y Evan Mobley sumó 16 tantos y 13 rebotes, mientras los Cavaliers mejoraron a 12-1 en sus últimos 13 partidos contra los Nets. Sam Merrill terminó con 15 puntos y Dennis Schroder aportó 10.

Michael Porter Jr. anotó 26 tantos atinando 10 de 17 en tiros, y Danny Wolf agregó 23 puntos y nueve rebotes para Brooklyn, que perdió su octavo partido consecutivo y el undécimo de sus últimos 13. Nolan Traore contribuyó con 17 puntos y Grant Nelson con 11, y los Nets cayeron a 15-45 en la temporada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets
James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

SLP

AP

Cavaliers mejoran su récord contra Nets y cortan dos derrotas consecutivas.

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste
Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

SLP

AP

Lesiones de Aaron Gordon y Peyton Watson afectan el rendimiento de Denver en recientes partidos.

Pato OWard finaliza quinto en IndyCar San Petersburgo
Pato OWard finaliza quinto en IndyCar San Petersburgo

Pato O'Ward finaliza quinto en IndyCar San Petersburgo

SLP

El Universal

El mexicano Pato O'Ward arrancó octavo y terminó quinto en la carrera inaugural de IndyCar 2026.

Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos
Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos

Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos

SLP

El Universal

El equipo nacional femenino busca asegurar su lugar en Brasil 2027 y Los Ángeles 2028 con compromiso y ambición.