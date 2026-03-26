Javier Aguirre alista duelo contra Portugal en Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- "Ya se siente la

", asegura

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, emocionado, enantes de enfrentar a la Selección de Portugal el sábado en la reapertura del Estadio Azteca.Para el "Vasco", el choque contra los lusitanos es unpara lo que será la inauguración de la Copa del Mundo, el 11 de junio contra Sudáfrica, también en el Coloso de Santa Úrsula., es la palabra que me viene a la mente, el escenario es espectacular, la afición, la gente, ya se siente el; hay repesca en Guadalajara, en Europa, es el último tramo de preparación para el", declaró un efusivoEl estratega nacional ya pudo observar el avance de la remodelación del Coloso de Santa Úrsula; quedóy ya saborea lo que será el inicio de la Copa del Mundo en suelo mexicano, algo "impagable" para el Vasco."Ya estamos en el, fui al... Está hermoso, me puse ahí, en la cancha que está primorosa, el escenario es, de verdad, una fiesta, contra Portugal, qué mejore escenario, somos unos privilegiados, me incluyo. Con la reapertura, nuestra afición, es el mejor ensayo general, elcomo en el teatro, para el 11 de junio", agregó el timonel tricolor.En estaprobablemente, la ausencia de Diego Lainez sea la que más ruido causó; sin embargo, Aguirre negó que fuera por un tema de indisciplina y aseguró que en su gestión nunca ha tenido actos de rebeldía al interior de la Selección Nacional."Hablar de un jugador que no está. Tengo que hablar de 55 que no han vuelto, lo que quiero aclarar es que no hay un sólo acto de indisciplina. Hubo algo extraño, ajeno a nosotros, que fue lo de (Rodrigo) Huescas, en Dinamarca, por manejar en exceso de velocidad, estaba en uny no lo llevé a Copa Oro", explicó.