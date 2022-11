Javier Aguirre desea que Messi se despida como campeón y goleador

PALMA, España (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Real Mallorca, equipo de la Primera División del futbol español, ha afirmado que le "encantaría" una despedida de Leo Messi con la selección argentina en el Mundial de Qatar "siendo campeón y máximo goleador porque se lo merece".



En una entrevista concedida a los diarios Ultima Hora y Diario de Mallorca, Aguirre, exseleccionador de México y que comentará la cita mundialista para una cadena de televisión, admitió que uno de los futbolistas al que seguirá de cerca "es a Messi".

"Voy a transmitir todos los partidos de México. No quise ir a Doha porque se me haría muy pesado y voy a estar en un plató desde mi país para una cadena de televisión con la que estuve en Rusia y Brasil. Como goleador me gustaría, y ojalá, que fuese Messi y que se despidiera de la selección argentina siendo campeón porque se le merece", valoró el "Vasco".

Aguirre recordó en las entrevistas que él dirigió a la selección mexicana en dos de los últimos siete mundiales: "Pasamos bien los grupos pero luego nos quedamos en el cruce. Nos falta dar el salto para quedar entre los ocho primeros, ojalá sea ahora con el (argentino) Tata Martino, yo estaría muy feliz", precisó.

El técnico del Mallorca también se refirió a la selección española de Luis Enrique: "Me sorprendió gratamente la lista de Luis porque es un equipo muy joven. Con mi experiencia, porque he ido a diez mundiales, España es muy joven pero se la está jugando, y olé por él. Tiene ese hándicap en contra con un escenario tan grande, que no es que se asusten los jóvenes, pero es que esto no deja de ser un mundial", señaló.

"Luis Enrique es un tipo frontal", añadió, "que vive intensamente su trabajo y que va siempre de frente. No tiene vueltas ni es oscuro, aunque puede no gustarte. A mi sí. En el fútbol no hay que mentir nunca. Tampoco a la prensa porque si dices una mentira queda ahí. A un jugador tiene que decirle 'no vas a jugar por esto, por esto y por eso'. Se va encabronar, pero ya sabe lo que hay. Pero si le dices que va a jugar y luego te cuento a ti por la espalda que no, ¿sabes cómo se va quedar el futbolista? Sabrá que eres un mentiroso y un cabrón".

Javier Aguirre se refirió, asimismo, a las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Qatar: "No hay un equipo que destaque por encima de los demás. Está Argentina con Messi, pero es que mira el equipo que tiene Brasil o Francia. Sin embargo también están Inglaterra, España o Alemania, que siempre está hasta el final. Me encantaría que México fuese la sorpresa y que pasemos este quinto partido famoso que tanto nos cuesta", aseveró el entrenador mexicano.