Javier Aguirre explota con "Ponchito" González por entrada

Javier Aguirre, técnico de los Rayados de Monterrey, explotó con su jugador Alfonso "Ponchito" González por la manera en que entró a una jugada en el partido de las semifinales de vuelta de Concachampions ante Cruz Azul.

El 'Vasco' se encontraba de pie en su zona técnica y aprovechó para gritarle a su jugador que se encontraba cerca de él disputando una jugada.

"No, no. Patadas no, cabrón. Todo el puto partido es lo mismo", dijo el estratega mexicano.

Los Rayados golearon este jueves al Cruz Azul 4-1 en el Estadio Azteca para conseguir su pase a la final de la Concachampions ante el América.