Javier Aguirre, feliz por estar en semifinales en Concacaf

"Estamos entre los cuatro primeros de la Liga, estamos entre los cuatro primeros de la Concacaf... Ahí vamos, no está nada mal", dice Javier Aguirre, técnico del Monterrey después de haber logrado el pase a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Estoy contento, los jugadores se han entregado, hecho lo que se les ha pedido. Tuvimos un bache en la Liga al final que nos complicó un poco el pase directo, pero ahora estamos listos para la Liguilla, estamos recuperando a casi todos, sólo Medina y Parra aún andan con molestias. Estamos fuertes".

Reiteró que "estar entre los cuatro mejores de la Liga y los cuatro mejores de la Concacaf, tiene su mérito".

Si hay algo que la ocupa al "Vasco", es la falta de contundencia: "Casi todo el año no tomamos buenas decisiones en el frente, y me ocupo de ellos, porque no estamos tan mal... En defensa estamos bien, dejamos la portería en cero. Hay cosas que corregir".