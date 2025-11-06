logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre se convierte en el primer entrenador mexicano nominado al prestigioso premio FIFA

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 03:06 p.m.
A
Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La FIFA anunció este jueves la nominación de Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, al Premio The Best al Entrenador masculino del año 2025.

Con esta nominación, el "Vasco" Aguirre se convierte en el primer entrenador mexicano en la historia en ser considerado para dicho galardón.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tricolor conquistó dos torneos oficiales de la zona: la Copa Oro y la Concacaf Nations League, además, su récord en el año 2025 fue de 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas (River Plate, Suiza y Colombia).

Aguirre comparte nominación con técnicos de renombre como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (ParísSaint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool), todos seleccionados por un panel de expertos internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Selección Mexicana concluirá la actividad en este año en la Fecha FIFA de noviembre donde enfrentará a Uruguay (15 de noviembre) y a Paraguay (18 de noviembre), en Torreón, Coahuila y San Antonio, Texas, respectivamente.

Javier vive su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, tras regresar al timón en 2024 y vivirá su tercer Mundial al frente del Tricolor, luego de vivir las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA
Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre nominado a mejor entrenador del año de la FIFA

SLP

El Universal

Javier Aguirre se convierte en el primer entrenador mexicano nominado al prestigioso premio FIFA

NFL 2025: Raiders y Broncos se enfrentan en vivo
NFL 2025: Raiders y Broncos se enfrentan en vivo

NFL 2025: Raiders y Broncos se enfrentan en vivo

SLP

El Universal

Los Raiders y Broncos se preparan para un emocionante duelo en la Semana 10 de la NFL 2025, ¿quién saldrá victorioso?

¿Qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?
¿Qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?

¿Qué equipo se quedará con el último boleto al Play-In?

SLP

El Universal

El análisis de la IA respalda la posición de Pumas en la tabla general del torneo.

PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC
PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC

PGA Tour: ¿Cuándo y dónde ver primera ronda del WWTC

SLP

El Universal

No te pierdas la cobertura en directo del PGA Tour desde Baja California Sur.