Por El Universal

Diciembre 01, 2025 08:46 p.m.
A
Javier Chicharito Hernández deja Chivas según Sergio Dipp

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Este domingo el Guadalajara quedó eliminado del torneo Apertura 2025 tras perder (3-2) contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Javier "Chicharito" Hernández será recordado como "el gran villano" de la eliminación tras fallar un penalti al minuto 85 que pudo cambiar el rumbo del partido y según su amigo y periodista Sergio Dipp, esa será su última imagen como jugador del Rebaño.

"'Chicharito' sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato y no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el 'Chicharito' se retira. Los planes de Javier son seguir jugando al futbol, tiene ofertas y las estará analizando, pero es un hecho que sale de Chivas", reveló Dipp en ESPN.

"Esta no puede ser la última imagen en la carrera de una leyenda como Hernández. Ese penal fallado anoche en el Olímpico no lo define y por otra parte no debe ser su última imagen. Es un animal competitivo y quiere cambiar esa última imagen. Se va de Chivas pero quiere seguir disfrutando de lo que más le gusta hacer que es jugar al futbol. Para mí, aunque es un hecho que falló, debió haber metido ese penal, pero eso no cambia ni borra ni mancha su historia, su carrera y su legado", agregó en defensa del delantero.

De hecho, apuntó que "cuando decida retirarse, lo hará como máximo goleador del Tri, ganador de dos Premier Leagues con el Manchester United y con un gol suyo que metió al Real Madrid en una semi de Champions League. Con más de 100 goles en Europa, no en el recreo ni en la escuela, con más de 100 goles en Europa, "Chicharito" no queda marcado por este penal en la eliminación de Chivas".

Por ahora, ni Javier ni Chivas se han pronunciado al respecto del futuro del delantero, pero en caso de ser cierta la exclusiva de Sergio Dipp, "Chicharito" abandonaría el Rebaño después de 40 partidos disputados, donde sólo pudo anotar cuatro goles y aportar una asistencia.

SLP

El Universal

Sergio Dipp aclara que Chicharito no se retira a pesar de dejar Chivas

